Одна из стран вышла на финальный этап вступления в ЕС

19:05 22.04.2026 Ср
2 мин
Кто станет следующим членом ЕС и когда это произойдет?
aimg Мария Науменко
Одна из стран вышла на финальный этап вступления в ЕС Фото: Черногория вырвалась в лидеры на вступление в ЕС (Getty Images)

Европейский Союз начинает подготовку договора о вступлении Черногории, что стало очередным шагом на пути этой страны к членству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Читайте также: Германия и Франция предлагают "облегченное" членство Украины в ЕС, - FT

Как сообщили европейские чиновники, послы 27 государств-членов ЕС согласовали создание "специальной рабочей группы", которая будет заниматься разработкой проекта соглашения о присоединении.

"Мы уверены, что это станет мощным сигналом о том, что вступление вполне реально для партнеров по расширению", - заявил представитель Кипра, который сейчас председательствует в ЕС, комментируя решение, принятое во время встречи в Брюсселе.

Черногория вместе с Албанией считается одним из главных кандидатов на вступление в Евросоюз после Хорватии, которая присоединилась в 2013 году.

Сейчас страна завершила переговоры по 14 из 35 разделов, которые охватывают ключевые сферы - от налоговой политики до экологии. Это дает основания ожидать, что процесс вступления может завершиться в ближайшие годы.

"Из Брюсселя поступают отличные новости", - отметила министр по делам Европы Черногории Майда Горчевич.

По ее словам, создание рабочей группы подтверждает, что страна движется в правильном направлении и может стать членом ЕС до 2028 года.

Напомним, в ЕС допускают, что в очереди на вступление могут появиться новые кандидаты, которые способны опередить нынешних претендентов. Речь идет об экономически развитых странах, в частности Норвегии и Исландии, которые уже соответствуют большинству критериев Евросоюза и могут быстро продвинуться в переговорах.

В то же время в ЕС признают, что такие государства выглядят более привлекательными для членства, чем более бедные страны Восточной Европы.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
