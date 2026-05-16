Ще одна країна наблизилася до статусу кандидата на вступ до ЄС, але є нюанс

Під час візиту до Пріштини Марта Кос заявила, що без Косова "не може бути безпеки в Європі", але водночас підкреслила необхідність політичної стабільності в країні.

"Косово терміново має наздогнати пріоритети, пов’язані з ЄС, - заявила єврокомісарка на спільній пресконференції з тимчасовим прем’єр-міністром Альбіном Курті. - Косово потребує стабільних інституцій та ефективного уряду".

Курті після зустрічі із єврокомісаркою заявив, що Косово вже достатньо довго очікує на рішення Брюсселя.

"Через 41 місяць після того, як ми подали заявку на членство в ЄС, настав час для Косова отримати статус кандидата та розпочати переговори про вступ", - заявив Курті.

За його словами, вступ до ЄС має допомогти зміцнити демократію в країні, прискорити економічне зростання та покращити добробут громадян.

Що заважає Косову отримати статус кандидата

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, а заявку на членство в Європейському Союзі подало у 2022 році. Однак шлях до статусу кандидата залишається складним.

Однією з головних проблем є те, що п’ять держав ЄС - Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр - досі не визнають незалежність Косова.

Крім того, Белград також відмовляється визнавати суверенітет Пріштини, через що процес нормалізації відносин між сторонами фактично зайшов у глухий кут.

У Брюсселі неодноразово наголошували, що саме діалог між Сербією та Косовом залишається ключовою умовою для подальшого просування обох країн до ЄС.

Ситуацію також ускладнює внутрішня політична нестабільність у Косові. Країна готується до дострокових виборів, які мають відбутися 7 червня після розпаду уряду через неможливість обрати президента.

Через політичну кризу Марта Кос раніше відкладала свій візит до Пріштини.