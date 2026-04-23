Еще одна страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ

Финляндия присоединилась к соглашению для запуска спецтрибунала для России за преступления агрессии против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Финляндия стала 21-м государством, которое официально присоединилось к трибуналу. Ожидаем, что это количество и в дальнейшем будет расти", - отметил Сибига.

По его словам, к созданию спецтрибунала приглашаются все государства и не только европейские.

"Часть мира не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости", - подчеркнул министр.

Он добавил, что соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы.

"Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к воплощению ее в жизнь", - призвал партнеров Сибига.