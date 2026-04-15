Исландия и Польша сделали решающий шаг для создания трибунала против РФ, - Сибига
Исландия и Польша подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению, необходимому для создания Специального трибунала по расследованию преступлений российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Х.
"Мы благодарны нашим исландским и польским партнерам за этот важный шаг. Это знаменует собой поворотный момент: с 17 подтверждениями мы официально пересекли юридический минимум в количестве государств-членов, необходимых для голосования за соглашение", - написал Сибига.
Министр отметил, что речь идет о расширенном частичном соглашении (EPA) по Руководящему комитету Специального трибунала. Он говорит, что оно теперь может быть вынесено на рассмотрение и принято во время заседания Комитета министров Совета Европы на уровне министров в Кишиневе 14-15 мая.
"Прошло меньше года с тех пор, как мы дали зеленый свет Трибуналу 9 мая 2025 года, когда собрали министров иностранных дел стран Европы во Львове. И теперь мы подготовили все правовые шаги для начала работы Трибунала", - сообщил чиновник.
По словам Сибиги, Украина и дальше будет собирать подписи стран для присоединения - как в рамках Совета Европы, так и вне его, на всех континентах и во всех регионах.
"Мы призываем все государства присоединиться к этим историческим усилиям по ответственности. Преступники в Москве должны осознать, что правосудие неизбежно. От обычных российских исполнителей до высшего военного и политического руководства. Подотчетность имеет решающее значение для прочного мира", - добавил глава МИД.
Спецтрибунал для РФ
Как известно, в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В июне прошлого года Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.
Перед этим, 9 мая 2025 года, во Львове состоялась ключевая международная встреча, на которой министры иностранных дел десятков европейских стран вместе с представителями Совета Европы дали политический старт созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Тогда стороны согласились перейти к практическому запуску механизма, который должен привлечь к ответственности военно-политическое руководство РФ за развязывание войны.
Это решение стало первым официальным шагом к созданию отдельного международного суда, который будет дополнять работу других институтов, в частности Международного уголовного суда, но сосредоточится именно на преступлении агрессии.
После этого процесс перешел в юридическую плоскость: страны начали готовить соглашения, собирать поддержку и формировать правовую базу трибунала, который планируют разместить в Гааге.
Как сообщалось, по меньшей мере 25 государств заявили о готовности стать участниками специального трибунала за преступление агрессии против Украины.