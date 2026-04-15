Исландия и Польша сделали решающий шаг для создания трибунала против РФ, - Сибига

Исландия и Польша подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению, необходимому для создания Специального трибунала по расследованию преступлений российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Х.

"Мы благодарны нашим исландским и польским партнерам за этот важный шаг. Это знаменует собой поворотный момент: с 17 подтверждениями мы официально пересекли юридический минимум в количестве государств-членов, необходимых для голосования за соглашение", - написал Сибига.

Министр отметил, что речь идет о расширенном частичном соглашении (EPA) по Руководящему комитету Специального трибунала. Он говорит, что оно теперь может быть вынесено на рассмотрение и принято во время заседания Комитета министров Совета Европы на уровне министров в Кишиневе 14-15 мая.

"Прошло меньше года с тех пор, как мы дали зеленый свет Трибуналу 9 мая 2025 года, когда собрали министров иностранных дел стран Европы во Львове. И теперь мы подготовили все правовые шаги для начала работы Трибунала", - сообщил чиновник.

По словам Сибиги, Украина и дальше будет собирать подписи стран для присоединения - как в рамках Совета Европы, так и вне его, на всех континентах и во всех регионах.

"Мы призываем все государства присоединиться к этим историческим усилиям по ответственности. Преступники в Москве должны осознать, что правосудие неизбежно. От обычных российских исполнителей до высшего военного и политического руководства. Подотчетность имеет решающее значение для прочного мира", - добавил глава МИД.