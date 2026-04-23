Ще одна країна долучилася до створення спецтрибуналу для РФ

13:00 23.04.2026 Чт
Трибунал має притягнути керівництво РФ до відповідальності за війну проти України
aimg Тетяна Степанова
Ще одна країна долучилася до створення спецтрибуналу для РФ Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фінляндія приєдналася до угоди для запуску спецтрибуналу для Росії за злочини агресії проти України.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до трибуналу. Очікуємо, що ця кількість і надалі зростатиме", - зазначив Сибіга.

За його словами, до створення спецтрибуналу запрошуються всі держави й не лише європейські.

"Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості", - наголосив міністр.

Він додав, що угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

"Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України є історичною ініціативою. Долучайтеся до втілення її в життя", - закликав партнерів Сибіга.

Спецтрибунал для РФ

Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

У червні минулого року Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Перед цим, 9 травня 2025 року, у Львові відбулася ключова міжнародна зустріч, на якій міністри закордонних справ десятків європейських країн разом із представниками Ради Європи дали політичний старт створенню спецтрибуналу.

Після цього процес перейшов у юридичну площину: країни почали готувати угоди, збирати підтримку та формувати правову базу трибуналу, який планують розмістити в Гаазі.

Трибунал матиме статус міжнародного органу. Його робота базуватиметься на статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також на положеннях резолюції Генасамблеї ООН №3314.

Очікується, що суд зможе ухвалювати рішення навіть за відсутності обвинувачених - зокрема щодо політичного і військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.

Як повідомлялося раніше, щонайменше 25 держав заявили про готовність стати учасниками спецтрибуналу.

