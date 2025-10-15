ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Финляндия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины

Финляндия, Среда 15 октября 2025 09:51
UA EN RU
Финляндия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины Фото: Финляндия присоединится к инициативе НАТО (US Department of Defense)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия объявила о намерении присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В ближайшее время ожидается новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хякканена.

Хякканен перед встречей министров обороны страны НАТО заявил, что Финляндия присоединится к PURL.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

В то же время, по его словам, очень важно, чтобы Украина получала американское оружие.

Что такое PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам.

Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

Заметим, что вчера, 14 октября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Финляндия Война России против Украины
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит