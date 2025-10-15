Финляндия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины

Финляндия объявила о намерении присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В ближайшее время ожидается новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хякканена.

Хякканен перед встречей министров обороны страны НАТО заявил, что Финляндия присоединится к PURL.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

В то же время, по его словам, очень важно, чтобы Украина получала американское оружие.