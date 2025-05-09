Еще одна чиновница МСЭК под следствием: "забыла" задекларировать имущество на 3 млн гривен

Бывшей главе Днепропетровской областной МСЭК объявили подозрение. Ее подозреваю в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как установили сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК, чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу.
Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.
ГБР установило, что указанная в декларации информация о деньгах чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.
Фигурантке объявили подозрение в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: экс-главе Днепропетровской МСЭК вручили подозрение (dbr.gov.ua)
Напомним, осенью 2024 года правоохранители разоблачили главу Хмельницкой областной МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у семьи Татьяны Крупы изъяли почти 6 млн долларов наличными в разных валютах.
Сейчас Крупа под следствием и находится в СИЗО. Ее дело дало толчок к разоблачению других чиновников МСЭК в разных регионах Украины.
Позже выяснилось, что по схеме Крупы 50 прокуроров Хмельницкой области получили фиктивные справки об инвалидности. Из-за скандала тогдашний генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку.
Позже в Украине реформировали структуры МСЭК, заменив их экспертными группами для оценки и подтверждения инвалидности.
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