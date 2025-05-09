Еще одна чиновница МСЭК под следствием: "забыла" задекларировать имущество на 3 млн гривен

Как установили сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК, чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу.

Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.

ГБР установило, что указанная в декларации информация о деньгах чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.

Фигурантке объявили подозрение в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.



Фото: экс-главе Днепропетровской МСЭК вручили подозрение (dbr.gov.ua)