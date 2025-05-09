Ще одна чиновниця МСЕК під слідством: "забула" задекларувати майно на 3 млн гривень

Колишній керівниці Дніпропетровської обласної МСЕК оголосили підозру. ЇЇ підозрюю у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Як встановили працівники ДБР у взаємодії з НАЗК, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові.
Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.
ДБР встановило, що вказана у декларації інформація про гроші чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.
Фігурантці оголосили підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на строк до двох років.
Фото: ексголові Дніпропетровської МСЕК вручили підозру (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, восени 2024 року правоохоронці викрили голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у сім'ї Тетяни Крупи вилучили майже 6 млн доларів готівкою в різних валютах.
Наразі Крупа знаходиться під слідством та перебуває в СІЗО. Її справа дала поштовх до викриття інших посадовців МСЕК у різних регіонах України.
Пізніше з'ясувалося, що за схемою Крупи 50 прокурорів Хмельницької області отримали фіктивні довідки про інвалідність. Через скандал тодішній генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку.
Згодом в Україні реформували структури МСЕК, замінивши їх експертними групами для оцінки й підтвердження інвалідності.
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