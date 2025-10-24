Еще один крупный НПЗ России частично остановился после атаки дронов, - Reuters

Источники агентства в отрасли рассказали, что перерабатывающая установка CDU-4 вчера, 23 октября, была срочно остановлена после того, как загорелась после атаки дронов.

Ее мощность составляет 80 000 баррелей в день - это около четверти общей мощности завода.

Нефтяная компания "Роснефть", которая владеет нефтеперерабатывающим заводом, на запрос о комментарии не ответила. Источники агентства сообщили, что НПЗ все еще перерабатывает нефть, но в меньших объемах.

Один из источников сообщил, что также были остановлены некоторые соседние установки, в частности реформер, вакуумный гидроочиститель газойля и каталитический крекинг.

В прошлом году Рязанский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 млн тонн нефти. Он произвел 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.