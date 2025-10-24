Еще один крупный НПЗ России частично остановился после атаки дронов, - Reuters

Рязанский НПЗ остановил установку первичной перегонки нефти после атаки украинских дронов. Он является четвёртым по величине нефтеперерабатывающим заводом России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники агентства в отрасли рассказали, что перерабатывающая установка CDU-4 вчера, 23 октября, была срочно остановлена после того, как загорелась после атаки дронов.
Ее мощность составляет 80 000 баррелей в день - это около четверти общей мощности завода.
Нефтяная компания "Роснефть", которая владеет нефтеперерабатывающим заводом, на запрос о комментарии не ответила. Источники агентства сообщили, что НПЗ все еще перерабатывает нефть, но в меньших объемах.
Один из источников сообщил, что также были остановлены некоторые соседние установки, в частности реформер, вакуумный гидроочиститель газойля и каталитический крекинг.
В прошлом году Рязанский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 млн тонн нефти. Он произвел 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.
Напомним, в ночь на четверг, 23 октября, в результате атаки беспилотников на территории одного из предприятий возник пожар. Местные жители сообщили, что пожар произошел именно на Рязанском НПЗ.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу. Согласно его данным, зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия.
Отметим, Рязанский НПЗ не впервые подвергается атакам дронов. Последний раз украинские беспилотники атаковали завод в ночь на 5 сентября - тогда была существенно повреждена инфраструктура завода.