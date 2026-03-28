Еще один удар по соцсетям: Индонезия ввела ограничения для детей до 16 лет

Полного запрета всех детских аккаунтов новые правила не предусматривают. В то же время платформы, которые власти считают "высокорисковыми", в частности YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X и Roblox, должны ограничить доступ для пользователей до 16 лет, в том числе путем удаления или деактивации аккаунтов.

Сервисы, которые оцениваются как менее рискованные, все еще могут быть доступны младшим пользователям, но только при условии более строгих мер безопасности. Речь идет, в частности, о высоком уровне конфиденциальности по умолчанию, родительском контроле, а также ограничениях на отслеживание местонахождения и профилирование.

Министр коммуникаций и цифровых дел Индонезии Меутя Хафид сообщила, что X, Bigo Live, TikTok и Roblox уже внесли или объявили об изменениях для соблюдения новой политики. По ее словам, TikTok планирует постепенно деактивировать аккаунты пользователей младше 16 лет, а Roblox адаптирует свои функции для детей до 13 лет.

Компания X заявила, что повысит минимальный возраст пользователей до 16 лет. Roblox, в свою очередь, сообщила о намерении ввести в Индонезии дополнительные ограничения по контенту и коммуникации для игроков до 16 лет.

YouTube Indonesia заявил, что поддерживает подход, основанный на самооценке рисков, "в противовес всеобщему запрету". Meta Platforms сообщила, что поддерживает "практическое внедрение" новых правил и продолжит переговоры с министерством по Facebook и Instagram. В компании также заявили, что уже перевели десятки миллионов индонезийских подростков на так называемые "подростковые аккаунты", которые, по ее мнению, соответствуют требованиям нового регулирования.

Хафид добавила, что компаниям, которые не выполнят новые требования, грозят санкции, в частности возможные ограничения доступа в Индонезии. Кроме того, до июня они должны провести самооценку безопасности детей на своих платформах.