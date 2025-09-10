Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"

Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

Из-за этого Польша подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО).

В оперативном командовании вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все необходимые процедуры.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли самого высокого уровня готовности", - говорится в сообщении в соцсети Х.