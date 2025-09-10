RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"

Иллюстративное фото: аэропорт Жешув-Ясенка в Польше (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Польше закрыли воздушное пространство над аэропортом "Люблин" в ночь на 10 сентября.

Сообщается, что воздушное пространство закрыли из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

 

Ранее с такой же формулировкой был закрыт другой польский аэропорт "Жешув".

Сейчас, по данным FlightRadar, вблизи Жешува и Люблина не фиксируются пассажирские самолеты. Однако замечена активность военных самолетов.

 

 

 

 

Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

Из-за этого Польша подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО).

В оперативном командовании вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все необходимые процедуры.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли самого высокого уровня готовности", - говорится в сообщении в соцсети Х.

