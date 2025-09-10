Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"

Раніше РБК-Україна писало про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі.

Через це Польща підняла у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО).

В оперативному командуванні збройних сил Польщі підтвердили, що для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - ідеться у повідомленні у соцмережі Х.