"Еще есть над чем работать": Зеленский о результатах переговоров в Женеве
Украинский президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 24 ноября, рассказал о результате переговоров в Женеве. Он отметил, что в мирном плане учтено "много правильного", но финальный документ требует работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным", - отметил лидер страны.
Он отметил, что сейчас мирный план США содержит уже не 28 пунктов, и, по словам президента, в нем учтено "много правильного".
"Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе - очень непросто, - чтобы сделать финальный документ, и надо сделать все достойно. И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, он заслушал сегодня доклад по новому драфту шагов, и добавил, что "чувствительные вещи, сенситивные" он обсудит с американским президентом Дональдом Трампом.
"Украина никогда не будет преградой для мира - это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", - подчеркнул лидер страны.
Зеленский отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "сбить этот шанс на договоренность" и продолжить войну.
"Мы видим, какие интересы переплетены и кто очень старается ослабить нашу позицию - позицию Украины, вбрасывает дезинформацию, запугивает наших людей. Противодействуем каждой такой попытке сбить окончание войны", - отметил президент.
Лидер страны подчеркнул, что ключевыми рамками переговоров являются интересы Украины и защита украинцев.
Мирный план США
В воскресенье, 23 ноября украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для обсуждения мирного плана США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.
Марко Рубио сообщил, что это была очень продуктивная встреча. По словам руководителя делегации Украины Андрея Ермака, встреча была очень хорошей.
Сегодня, 24 ноября, издание Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. Сейчас в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.
РБК-Украина ранее писало со ссылкой на источники, что в обновленном варианте мирного плана не должно остаться ограничения на численность ВСУ. Кроме того, будет изъят пункт об амнистии за совершенные преступления во время полномасштабной войны в Украине.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что особо чувствительные вопросы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.