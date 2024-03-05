ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного обновления

Вторник 05 марта 2024 14:24
UA EN RU
В Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного обновления Фото: в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Программы комплексного восстановления, необходимые для восстановления на местном уровне, сейчас составляют уже 151 украинских территориальных общин из 1469. Средства на их реализацию можно получать не только из государственного бюджета, но и в рамках донорской помощи и грантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, количество общин, которые вовлекаются в такой процесс, постоянно растет, поскольку на местах все больше понимают, что восстановление означает не только восстановление отдельных зданий и сооружений, а системный подход, новую планировку и полную трансформацию населенных пунктов по принципу "Відбудуй краще, ніж було".

"У каждого территориального общества Украины есть свое видение того, каким должно быть его послевоенное восстановление и восстановление. Чтобы оформить его в пошаговый план реальных действий и нужна программа комплексного восстановления. Это своего рода аналитика на уровне общины, что позволяет сделать детальную оценку как всех ресурсов, так и вызванных войной вызовов. Только община понимает количество школ, которые нужно восстановить с учетом того, сколько детей там будет учиться. Сколько больниц нужно для количества людей, которые там будут проходить лечение. Сколько домов нужно восстановить, чтобы обеспечить жильем всех тех, кто планирует там жить", – заявила она.

Для запуска процессов восстановления нужно, во-первых, провести аудит того, что община имеет, проанализировать потери, понесенные ею во всех сферах, а во-вторых, оценить реальные потребности в будущем и на основе этого разработали план действий, добавляет она.

Речь идет о перечне, оценке и анализе вызовов, представших перед обществом из-за войны. Это и заминированные территории, и экологические проблемы, и отток населения, и разрушение жилья, транспортной, критической инфраструктуры.

"Только жители общин должны решать, каким образом нужно восстанавливать и развивать свой дом. Поэтому разработкой программ комплексного восстановления должны заниматься органы местного самоуправления с активным привлечением видения и предложений от жителей. Это - одно из проявлений децентрализации", - подчеркнула Шуляк.

Программы комплексного восстановления, прежде всего, должны разработать наиболее пострадавшие регионы и общины - имеющие значительную степень разрушений всех видов инфраструктуры, из которых выехали многие люди, релоцировались ключевые предприятия и т.д., резюмирует она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфраструктура Местное самоуправление
NEWS
Бунт в Раде? Парламент отменил заседания до конца недели: в чем причина
Бунт в Раде? Парламент отменил заседания до конца недели: в чем причина
DAILY
Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"