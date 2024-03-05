В Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного обновления

Программы комплексного восстановления, необходимые для восстановления на местном уровне, сейчас составляют уже 151 украинских территориальных общин из 1469. Средства на их реализацию можно получать не только из государственного бюджета, но и в рамках донорской помощи и грантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, количество общин, которые вовлекаются в такой процесс, постоянно растет, поскольку на местах все больше понимают, что восстановление означает не только восстановление отдельных зданий и сооружений, а системный подход, новую планировку и полную трансформацию населенных пунктов по принципу "Відбудуй краще, ніж було".

"У каждого территориального общества Украины есть свое видение того, каким должно быть его послевоенное восстановление и восстановление. Чтобы оформить его в пошаговый план реальных действий и нужна программа комплексного восстановления. Это своего рода аналитика на уровне общины, что позволяет сделать детальную оценку как всех ресурсов, так и вызванных войной вызовов. Только община понимает количество школ, которые нужно восстановить с учетом того, сколько детей там будет учиться. Сколько больниц нужно для количества людей, которые там будут проходить лечение. Сколько домов нужно восстановить, чтобы обеспечить жильем всех тех, кто планирует там жить", – заявила она.

Для запуска процессов восстановления нужно, во-первых, провести аудит того, что община имеет, проанализировать потери, понесенные ею во всех сферах, а во-вторых, оценить реальные потребности в будущем и на основе этого разработали план действий, добавляет она.

Речь идет о перечне, оценке и анализе вызовов, представших перед обществом из-за войны. Это и заминированные территории, и экологические проблемы, и отток населения, и разрушение жилья, транспортной, критической инфраструктуры.

"Только жители общин должны решать, каким образом нужно восстанавливать и развивать свой дом. Поэтому разработкой программ комплексного восстановления должны заниматься органы местного самоуправления с активным привлечением видения и предложений от жителей. Это - одно из проявлений децентрализации", - подчеркнула Шуляк.

Программы комплексного восстановления, прежде всего, должны разработать наиболее пострадавшие регионы и общины - имеющие значительную степень разрушений всех видов инфраструктуры, из которых выехали многие люди, релоцировались ключевые предприятия и т.д., резюмирует она.