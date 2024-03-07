Госдеп США и фонд Маршалла учреждают партнерство по восстановлению городов Украины

В среду, 6 марта, государственный департамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание Партнерства городов Украины (UCP) с целью устойчивого восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

Немецкий фонд будет сотрудничать с правительством Украины, ЕС и государствами-членами, многосторонними банками развития и двусторонними донорами, чтобы помочь украинским городам найти ресурсы для восстановления. Планируется, что инициатива будет официально представлена в июне на Конференции по восстановлению Украины в Берлине и завершится, когда города будут готовы начать работу.

Исполняя функции Секретариата, фонд Маршалла будет разрабатывать новые трансатлантические партнерства, программы и альянсы между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь в реконструкции по крайней мере трех украинских городов. Фонд поможет расширить перспективы нового поколения украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных команд, чтобы они могли эффективно восстанавливать, используя экологические методы.

К проекту они планируют привлекать ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров в проект, используя ресурсы и изобретательность компаний, частных предприятий, неправительственных организаций и фондов.

Напомним, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного обновления . Эти программы необходимы для обеспечения восстановления на местном уровне. Сейчас это уже 151 украинская территориальная община из 1469.

Для их реализации можно получить финансирование не только из госбюджета, но за счет донорской помощи и грантов. По словам председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, количество общин, которые приобщаются к такому процессу, постоянно растет, поскольку на местах все больше понимают, что восстановление означает не только восстановление отдельных зданий и сооружений, системный подход, новое планирование и полную трансформацию населенных пунктов.

Также в этом году ДТЭК инвестирует 4 млрд гривен в восстановление электросетей . По словам генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко, операторы системы распределения продолжают принимать необходимые меры, чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение.

В Киеве ДТЭК планирует реконструировать 4 больших высоковольтных подстанций для более 73 тысяч семей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

В Киевской области компания начнет строительство новой кабельной линии для резервного питания 7 подстанций, что позволит уменьшить продолжительность отключения для более 17 тысяч семей Обуховщины.

В Одесской области будет продолжена реконструкция трех высоковольтных подстанций 110 кВ, что снизит риск аварий для 110 тысяч клиентов и 20 социально важных объектов.

В Днепре планируется реконструкция одной из узловых подстанций, что обеспечит надежное электроснабжение более 15 тысяч семей и промышленных предприятий города и создаст резерв мощности для подключения новых клиентов.

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