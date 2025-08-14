Еще два города присоединятся к тестированию 5G: в Минцифры раскрыли детали

Осенью в Украине расширят пилотное тестирование технологии 5G. Кроме Львова, к проекту присоединится Харьков и Бородянка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Несмотря на войну активно работаем над запуском 5G в Украине. К тестированию технологии кроме Львова присоединятся еще два города: Харьков и Бородянка. Старт - уже этой осенью", - сообщил Федоров.
По словам министра, Харьков и Бородянка из-за обстрелов подверглись значительным разрушениям. Важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах. Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов.
Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан.
Также, как рассказал Федоров, до 2030 года Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности как 4G. Это будет происходить шаг за шагом, чтобы вы не почувствовали резких изменений. Новые технологии обеспечат более быстрый интернет и стабильную связь, а работа сетей станет еще более эффективной.
"Развиваем инновации в телекоме, чтобы украинцы оставались на связи и имели доступ к передовым технологиям", - отметил министр.
Напомним, еще в мае 2023 года Минцифры сообщили о начале тестирования 5G в Украине. Сначала новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в двух городах.
А уже 1 ноября 2024 года анонсировали старт пилотного проекта 5G в трех городах. Одна из его ключевых задач - проверка совместимости этой технологии с военной техникой. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа.
Отметим, что среди ключевых преимуществ мобильного интернета пятого поколения - это скорость до 10 Гбит/с, а также задержка менее 1 мс.
В июле министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине расширяют тестирование 5G-связи, и уже даже создали 5G-пространство на базе КАИ (Национального авиационного университета) в сотрудничестве с Vodafone.
По его словам, до этого 5G в Украине тестировали только в офисах операторов и на промышленных объектах. Теперь технологию впервые выводят в образовательную среду - с перспективой масштабировать опыт на другие университеты и в дальнейшем - для широкого пользования всеми гражданами.