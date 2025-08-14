Еще два города присоединятся к тестированию 5G: в Минцифры раскрыли детали

"Несмотря на войну активно работаем над запуском 5G в Украине. К тестированию технологии кроме Львова присоединятся еще два города: Харьков и Бородянка. Старт - уже этой осенью", - сообщил Федоров.

По словам министра, Харьков и Бородянка из-за обстрелов подверглись значительным разрушениям. Важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах. Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов.

Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан.

Также, как рассказал Федоров, до 2030 года Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности как 4G. Это будет происходить шаг за шагом, чтобы вы не почувствовали резких изменений. Новые технологии обеспечат более быстрый интернет и стабильную связь, а работа сетей станет еще более эффективной.

"Развиваем инновации в телекоме, чтобы украинцы оставались на связи и имели доступ к передовым технологиям", - отметил министр.