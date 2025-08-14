Ще два міста приєднаються до тестування 5G: у Мінцифри розкрили деталі

"Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт - вже цієї осені", - повідомив Федоров.

За словами міністра, Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів.

Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

Також, як розповів Федоров, до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою.

"Розвиваємо інновації в телекомі, щоб українці залишалися на звʼязку та мали доступ до передових технологій", - зазначив міністр.