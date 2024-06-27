Еще 1260 захватчиков и пять ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 26 на 27 июня, составили 1260 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили пять ПВО и больше 40 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись возле Купянска, но на большинстве направлений ВСУ сдерживают натиск врага.
Тем временем Северная Корея может отправить инженерные войска для восстановления временно оккупированной Донецкой области.
Прошлой ночью Россия устроила комбинированный обстрел Украины одновременно "Шахедами", крылатыми ракетами "Калибр" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
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