Ще 1260 загарбників і 42 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 26 на 27 червня, становили 1260 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися біля Куп'янська, але на більшості напрямків ЗСУ стримують натиск ворога.
Тим часом Північна Корея може відправити інженерні війська для відновлення тимчасово окупованої Донецької області.
Минулої ночі Росія влаштувала комбінований обстріл України одночасно "Шахедами", крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".
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