Шатдаун в США затягивается - демократы вновь сорвали преодоление кризиса

Политическая борьба между демократами и республиканцами в Сенате привела к новому этапу паралича работы федеральных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Законопроект, ранее одобренный Палатой представителей, предусматривал финансирование правительства до 21 ноября.

Во время голосования вечером в понедельник, 20 октября, сенаторы поддержали документ 50 голосами "за" и 43 "против". Однако для его принятия были необходимы минимум 60 голосов, поэтому сопротивление демократов снова заблокировало принятие.

Руководство Республиканской партии и Белый дом надеялись, что прекращение работы правительства вскоре завершится, особенно после акций протеста "Нет королям" (No Kings), которые состоялись по всей стране 18 октября.

Однако демократы неоднократно отрицали причастность их позиции относительно шатдауна к протестам. Сейчас признаков сближения сторон или возможного компромисса не наблюдается.

Как отмечает издание, длительный шатдаун заблокировал и двухпартийные переговоры по другим ключевым темам. В частности, группа сенаторов обсуждала возможность продления субсидий в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), действие которых истекает в конце года, однако эти переговоры также зашли в тупик.

В конце текущей недели республиканцы планируют вынести на голосование законопроект, который позволит выплачивать заработную плату отдельным категориям федеральных служащих и военным на период шатдауна. Ожидается, что демократы заблокируют и эту инициативу.

Оппозиция считает, что документ может дать президенту Дональду Трампу и директору Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Расселу Воту, возможность выборочно начислять зарплаты только лояльным работникам, а остальных отправлять в неоплачиваемые отпуска.