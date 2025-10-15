ua en ru
Миллиарды долларов ежедневно. Бессент рассказал, в какую сумму шатдаун обходится США

США, Среда 15 октября 2025 22:10
Миллиарды долларов ежедневно. Бессент рассказал, в какую сумму шатдаун обходится США Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Шатдаун, который уже две недели продолжается в Соединенных Штатах, ежедневно стоит экономике страны около 15 миллиардов долларов в виде потерянного производства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, которого цитирует Reuters.

"Мы считаем, что закрытие правительства будет стоить экономике США до 15 миллиардов долларов в день", - подчеркнул он.

Бессент отметил, что волна инвестиций в американскую экономику, в том числе в искусственный интеллект, является "устойчивой и только начинается". В то же время он отметил, что "закрытие федерального правительства все больше становится препятствием".

"Существует отложенный спрос, но потом президент Трамп своей политикой спровоцировал этот бум. Единственное, что нас здесь тормозит, - это закрытие правительства", - сказал министр.

По его словам, стимулы в налоговом законодательстве республиканцев и пошлины Трампа будут способствовать продолжению инвестиционного бума и дальнейшему росту.

Шатдаун в США

Напомним, Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун.

Вследствие приостановки работы федерального правительства в США остановились рутинные государственные операции, закрылись музеи Смитсоновского института и другие выдающиеся культурные учреждения. Кроме того, аэропорты столкнулись с перебоями в рейсах.

С 1 октября 2025 года федеральное правительство США находится в состоянии частичного шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета. В связи с этим ходили слухи о возможном приостановлении поставок оружия США в Украину и другой поддержки со стороны Вашингтона.

