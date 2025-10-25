Шатдаун в США: Пентагону задонатили 130 млн долларов на зарплаты военным

В США неизвестный пожертвовал Пентагону 130 млн долларов на зарплаты и льготы военнослужащим во время шатдауна - пока правительство не работает и не может выплачивать деньги из федерального бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на NBC News.

Как сказал главный спикер Пентагона Шон Парнелл, министерство приняло пожертвование в пределах полномочий по принятию подарков. Также он озвучил условие, на что нужно потратить пожертвование.

"Пожертвование сделали при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что неизвестный пожертвовал 130 миллионов долларов Пентагону. По словам президента, это сделал "патриот" и "мой друг" - имя дарителя Трамп объявлять отказался. В то же время президент добавил, что неизвестный благотворитель якобы заявил, что готов компенсировать любой дефицит финансирования федеральных органов, который возник из-за шатдауна.