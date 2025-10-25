ua en ru
Шатдаун в США: Пентагону задонатили 130 млн долларов на зарплаты военным

США, Суббота 25 октября 2025 18:58
Шатдаун в США: Пентагону задонатили 130 млн долларов на зарплаты военным Фото: министерство войны США, более известное, как Пентагон (Wikimedia)
Автор: Антон Корж

В США неизвестный пожертвовал Пентагону 130 млн долларов на зарплаты и льготы военнослужащим во время шатдауна - пока правительство не работает и не может выплачивать деньги из федерального бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на NBC News.

Как сказал главный спикер Пентагона Шон Парнелл, министерство приняло пожертвование в пределах полномочий по принятию подарков. Также он озвучил условие, на что нужно потратить пожертвование.

"Пожертвование сделали при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что неизвестный пожертвовал 130 миллионов долларов Пентагону. По словам президента, это сделал "патриот" и "мой друг" - имя дарителя Трамп объявлять отказался. В то же время президент добавил, что неизвестный благотворитель якобы заявил, что готов компенсировать любой дефицит финансирования федеральных органов, который возник из-за шатдауна.

Правительственный шатдаун в США: детали

В Соединенных Штатах с 1 октября 2025 года продолжается приостановление работы правительства (т.н. "шатдаун"), поскольку Конгресс США не утвердил финансирование. Это первый шатдаун за семь лет и третий за оба президентских срока Трампа.

При этом текущий шатдаун уже стал вторым по продолжительности за всю историю в США: первое рекордное прекращение работы правительства длилось 35 дней и произошло в 2018-2019 годах, во времена первого президентства Дональда Трампа.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников. Общие убытки от шатдауна в США достигают 15 млрд долларов ежедневно.

