Почти рекорд: шатдаун в США стал вторым по своей продолжительности

Приостановка работы федерального правительства США продолжается уже 22-й день. Это превзошло продолжительность шатдауна во времена 42-го президента США Билла Клинтона, который длился 21 день.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время пресс-конференции 22 октября.

"Это теперь второй по продолжительности шатдаун любого уровня за всю историю нашей страны, и это позор. Демократы продолжают творить историю - но по неправильным причинам", - заявил он.

Джонсон заявил, что такой длительный шатдаун - это "позор", и обвинил в прекращении работы федерального правительства демократов, которые якобы блокируют принятие нужного для возобновления работы законопроекта.

Правительственный шатдаун в США: детали

Отметим, что в США с 1 октября 2025 года продолжается приостановление работы правительства (т.н. "шатдаун"). Причина проста - Конгресс США не утвердил соответствующее финансирование для федеральных агентств.

Текущий шатдаун уже превзошел тот, который был в 1995-1996 годах во времена Билла Клинтона и длился 21 день. Самый длинный шатдаун в истории США был во времена первого президентства Дональда Трампа - в 2018-2019 годах правительство не работало аж 35 дней. Но если сейчас все сложится плохо, то нынешний "шатдаун" может побить и этот рекорд.

При этом Сенат США неоднократно пытался принять законопроекты, которые разблокировали бы работу правительства, но мешают представители Демократической партии. Например, попытка принятия временного бюджета 21 октября провалилась из-за сопротивления демократов.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников. Общие убытки от шатдауна в США достигают 15 млрд долларов ежедневно.