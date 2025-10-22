ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Почти рекорд: шатдаун в США стал вторым по своей продолжительности

США, Среда 22 октября 2025 21:08
UA EN RU
Почти рекорд: шатдаун в США стал вторым по своей продолжительности Фото: спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Приостановка работы федерального правительства США продолжается уже 22-й день. Это превзошло продолжительность шатдауна во времена 42-го президента США Билла Клинтона, который длился 21 день.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время пресс-конференции 22 октября.

Джонсон заявил, что такой длительный шатдаун - это "позор", и обвинил в прекращении работы федерального правительства демократов, которые якобы блокируют принятие нужного для возобновления работы законопроекта.

"Это теперь второй по продолжительности шатдаун любого уровня за всю историю нашей страны, и это позор. Демократы продолжают творить историю - но по неправильным причинам", - заявил он.

Правительственный шатдаун в США: детали

Отметим, что в США с 1 октября 2025 года продолжается приостановление работы правительства (т.н. "шатдаун"). Причина проста - Конгресс США не утвердил соответствующее финансирование для федеральных агентств.

Текущий шатдаун уже превзошел тот, который был в 1995-1996 годах во времена Билла Клинтона и длился 21 день. Самый длинный шатдаун в истории США был во времена первого президентства Дональда Трампа - в 2018-2019 годах правительство не работало аж 35 дней. Но если сейчас все сложится плохо, то нынешний "шатдаун" может побить и этот рекорд.

При этом Сенат США неоднократно пытался принять законопроекты, которые разблокировали бы работу правительства, но мешают представители Демократической партии. Например, попытка принятия временного бюджета 21 октября провалилась из-за сопротивления демократов.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников. Общие убытки от шатдауна в США достигают 15 млрд долларов ежедневно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Конгресс США
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию