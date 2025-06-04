Шарий получил 15 лет тюрьмы и остался без YouTube-канала
Прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария признали виновным в госизмене. Он получил 15 лет тюрьмы заочно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как отметили в СБУ, приговор Шарию вынес Винницкий городской суд.
Правоохранители выяснили, что пропагандист с начала полномасштабной войны участвовал в реализации информационных диверсий ФСБ против Украины.
"Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских пленников", - уточнили в СБУ.
Согласно материалам расследования, Шарий подказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы ставить пленным. После съемок он монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать оттуда "дискредитационные" кадры.
При этом Шарий коммуницировал с россиянами через бывшего главы Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе. Его подозревают в госизмене. Именно Шевцов передавал Шарию видео с допросами пленных воинов ВСУ.
"Также к Анатолию Шарию применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского Ютуб-канала", - добавили в СБУ.
Стоит заметить, что на YouTube-канале Шария сейчас более 3 млн подписчиков.
Задержание последователя партии Шария
Напомним, в декабре прошлого года украинские правоохранители задержали Сергея Шевчука, который является последователем запрещенной партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.
Подозреваемый распространял в соцсетях деструктивный контент.
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