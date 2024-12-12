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Призывал к перевороту в Украине. СБУ задержала последователя партии Шария

Четверг 12 декабря 2024 10:32
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Призывал к перевороту в Украине. СБУ задержала последователя партии Шария Фото: СБУ задержала последователя партии Шария (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве последователя запрещенной партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Шевчуке.

Что произошло

"По данным следствия, фигурант был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы", - пишет СБУ.

Для распространения деструктивного контента задержанный использовал свои Telegram, а также Youtube-каналы. В том числе и другие социальные сети с общей аудиторией почти 20 тысяч пользователей.

Фото: СБУ задержала последователя партии Шария (ssu.gov.ua)

Следствие установило, что фигурант получал заказы на распространение тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов. Последние же сбежали за границу и проводят информационные диверсии по заказу российских спецслужб.

"Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах", - добавляет СБУ.

Во время обысков в помещении задержанного было изъято:

  • ноутбук, мобильный телефон;
  • членские карточки "партии Шария";
  • пророссийскую литературу;
  • наркотики.

Что угрожает

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Подозреваемому грозит тюрьма с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в апреле СБУ задержала соратницу Шария, пытавшуюся сорвать мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Служба безопасности Украины Анатолий Шарий Киев
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