Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"

Российскую армию принято считать одной из сильнейших, и она стабильно занимает верхние строчки в рейтингах. Но год украинского сопротивления показал, что многократно превосходящий потенциал не является гарантией легкой победы.

О том, что происходит со "второй армией мира" и способна ли Россия изменить ситуацию, - в материале РБК-Украина .

До сих пор вторая в мире?

Да, но как показывает практика, всего лишь "на бумаге". Согласно популярному рейтингу Global Firepower, который цитируют многие СМИ, по состоянию на январь 2023 года Россия идет на втором месте вслед за США. И имеет лидирующие показатели по количеству боевой авиации, танков, артиллерии, бронированной технике, численности вооруженных сил и другим позициям.

Отметим, Global Firepower составляет рейтинг армий с 2006 года. В его рамках сводятся статистические данные по 50 параметрам, которые дают представление о военной мощи. При этом странно, что за год полномасштабной войны и больших потерь в Украине положение России в данном рейтинге не изменилось.

Хотя авторы делают сноску на то, что нынешняя война уже продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала РФ и проливает свет на вопросы готовности, руководства, обучения и снабжения. А идущий третьим Китай благодаря стабильному развитию уже дышит ей в затылок.

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина говорит, что подобные рейтинги в основном основываются на количестве бронетехники.

"Например, если у России на бумаге 17 000 танков, то и считается, что она вторая в мире. Но очевидно, что российская армия потеряла более половины боеспособных танков. Если мы сожгли около 3 300, то осталось порядка 3 000, значит остальные - это куча металлолома. На бумаге, возможно, это все еще вторая армия мира. Но на поле боя мы видели, как солдаты этой армии первыми бежали из-под Киева, Херсона и с других направлений", - отметил он.

Что с танками и бронетехникой?

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения уничтожено более 3 330 российских танков. Независимая мониторинговая группа Oryx допускает, что потери превышают 2 000 единиц, только визуально удалось подтвердить не менее тысячи, в том числе более 500 захваченных в качестве трофеев.

Много это или мало? Точно больше, чем то, на что рассчитывал противник. Хотя пока россиянам удается компенсировать потери.

"Они снимают с консервации, ремонтируют и отправляют в зону боевых действий в среднем до 100 танков в месяц. Даже немного больше. Если нам нужно полностью нивелировать их возможности по компенсации потерь, то в месяц нужно в среднем уничтожать около 150 танков. Аналогично по боевым бронемашинам - нивелировать усилия по компенсации в ББМ можно, если уничтожать в среднем в месяц по 250-300 единиц", - отметил в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что касается производства новых, то на днях заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на поставку западных танков в Украину российский ОПК произведет и модифицирует тысячи своих. При этом в СМИ мелькала информация о планах на не менее 800 танков Т-90 в год.

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, "800 танков в год они не могут сделать не то, что в военное время, а в лучшие годы". Хотя нехватка бронемашин не мешает отправлять новые подразделения воевать на "Уралах" и КамАЗах.

"У них в штате уже нет БМП, БТРов. Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже более 60%, осталось около 35%, которые можно быстро восстановить. Производство единично, и оно не покрывает потребностей", - заявил он в интервью Forbes.

Что с ракетами?

В начале января министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал инфографику, согласно которой у России оставались такие запасы:

"Искандеры" (баллистические) - 11% (92 единицы, с начала войны по Украине выпущено 744)

"Искандеры" (крылатые) - 44% (52 единицы, с начала войны по Украине выпущено 68)

"Калибры" - 9% (59 единиц, с начала войны по Украине выпущено 591)

Х-101 - 16% (188 единиц, с начала войны по Украине выпущено 616)

Х-22 - 44% (162 единицы, с начала войны по Украине выпущено 208)

С-300 - 83% (6672 единицы, с начала войны по Украине выпущено 1328)

Фото: запасы ракет в России на начало января 2023 года (twitter.com/oleksiireznikov)

По данным украинской разведки, сейчас российская промышленность может производить около 50 ракет разных типов в месяц. Но в этом случае речь идет о около 30 ракетах Х-101 и 15-20 "Калибрах". Поэтому противник увеличил интервалы между ракетными ударами, поскольку нужно время для пополнения запасов.

По мнению эксперта Владислава Селезнева, пока Россия находится под санкциями, невозможно наладить необходимое производство в кратчайшие сроки.

"И тут речь даже не о вооружении и военной технике, которая требует очень технологической базы - я имею в виду высокоточные ракеты класса Х-101 или "Калибр", или там какие-то высокоточные снаряды класса "Краснополь", а речь идет об обычных снарядах 122 и 152-мм, потому что технологические все эти цепочки разрушены. Производственных мощностей, которые во время холодной войны выпускали такие боеприпасы в товарном количестве, попросту нет", - добавил он.

Что со снарядами?

В последние недели интенсивность артиллерийского огня со стороны российских оккупантов на отдельных направлениях снизилась на 75%, то есть до минимумов с начала вторжения. И это говорит о том, что противник столкнулся со снарядным голодом. Поскольку запасы 122-мм и 152-мм калибра исчерпались еще летом 2022 года.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что дефицит уже сказывается на возможности России поддерживать наступательные операции на Донбассе. И недавние претензии основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в адрес армейских структур только подчеркивают нарастающие проблемы.

Все это приводит к тому, что России приходится искать оружие, в том числе снаряды, за границей. По данным украинской разведки, ранее уже была получена пробная партия из Ирана, а сейчас пытаются завезти еще 20 000 штук.

"Это ничто по сравнению с используемыми цифрами", - отметил Кирилл Буданов.

По его словам, уже два месяца российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более или менее нормальное обеспечение - лишь на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Иран и компания помогут?

О том, что Россия начала закупать вооружения в Иране стало известно еще весной прошлого года. Тогда сообщалось о гранатометах, противотанковых ракетах, зенитно-ракетных комплексах Bavar-373 (лицензионная копия советского С-300) и реактивных систем залпового огня Astros II бразильского производства. Летом-осенью Москва закупила большие партии дронов-камикадзе, а также появилась информация о возможных поставках баллистических ракет.

Как пишет Bloomberg, с лета 2022 года Россия прочесывает весь мир в поисках оружия, и в европейских разведках убеждены, что военные грузы перебрасывались как минимум из Сирии. Кроме того, в военной помощи россиянам заподозрили правительство ЮАР.

По мнению эксперта Александра Коваленко, "союзническая помощь" только продлит агонию России, а не усилит ее военный потенциал. Например, еще раньше она снимала танки и боеприпасы с центров хранения в Беларуси. По некоторым оценкам, было вывезено около 100 единиц Т-72, чтобы компенсировать потери в Украине. Также велись переговоры о поставках старого советского оружия с партнерами по ОДКБ - Арменией и Таджикистаном - но Москве отказали.

"Иран может полноценно помогать России с боеприпасами, в первую очередь речь идет об артиллерии, а также минах для минометов. И не исключено, что через Каспийское море, поскольку морской трафик на Махачкалу уже стал более интенсивным", - отметил он.

Что касается Северной Кореи, то у нее с Россией только одна логистическая связь - через мост "Дружба". Но деградация железной дороги и нехватка достаточного количества эшелонов создают логистический ад протяженностью в 10 000 километров до границы с Украиной. В администрации президента США говорили, что в ноябре КНДР загрузила боеприпасами всего пять вагонов, и с тех пор каких-либо значимых данных о поставках не поступало.

Китай же придерживается рациональной линии и вряд ли будет поставлять россиянам снаряды или военную технику. Недавно спикер китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не рассматривает возможность передачи оружия для войны в Украине.

Еще один удар по российской армии

Немалая часть техники досталась Силам обороны Украины в качестве трофеев. По данным ресурса Oryx, за неполный год войны было захвачено порядка 500 танков, в том числе советских образцов Т-64, Т-72, Т-80 и их модернизаций, так и относительно новых Т-90 "Прорыв". Примечательно, по так называемому российскому ленд-лизу уже получено больше танков, чем от западных партнеров.

Помимо этого, оккупанты оставили украинских бойцам более 100 единиц артиллерии, свыше 580 БМП, 250 БТР, сотни грузовиков, 93 станции связи и даже несколько десятков дронов. Особенно "урожайным" в этом плане стало контрнаступление в Харьковской области, когда противник побросал целые склады с вооружением.

Подробнее в материале "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием".

Что с российским ВПК и чего ждать?

По всей видимости, военно-промышленный комплекс не был готов к такой войне. В декабре российский президент Владимир Путин потребовал обеспечить армию "всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в короткие сроки" и нарастить производство. Но, как оказалось, заводы давно работают практически круглосуточно.

В частности, в таком режиме работает крупнейший танковый "Уралвагонзавод", предприятие "Высокоточные комплексы", которое выпускает ракетно-артиллерийские установки, в том числе "Искандер-М", "Панцирь С-1" и "Игла-С", и другие заводы.

На этом фоне к концу 2022 года дефицит кадров на предприятиях ВПК достиг рекордных значений. И, по оценкам российских аналитиков, в этом году будет недоставать около 50 000 специалистов. Часть из них выехала из страны во время первой мобилизации, и следующие волны только увеличат отток.

На руку Украине играет и то, что последние 30 лет представители ВПК страны-агрессора на самом деле разворовывали предприятия, которые достались в наследство от СССР. Поэтому задачу, поставленную Путиным, по производству оборудования и вооружений в товарных количествах невозможно выполнить оперативно.

"Путинские специалисты могут отчитываться обо всем, что угодно. Но обычно хорошо получается создавать лишь "потемкинские деревянные" и рисовать мультики о том, какой мощный у них "Сармат" или "Армата", но на практике даже распиаренный вертолет штурмовой поддержки Ка-52 быстро превращается в пепел, если по нему работают из старых комплексов "Игла". Более того, современные самолеты класса Су-30 тоже быстро превращаются в пепел благодаря ювелирной точности наших ПВО", - подчеркнул эксперт Владислав Селезнев.

Сегодняшний военно-промышленный комплекс России в первую очередь ориентирован не на производство, а является огромной ремонтно-восстановительной базой. По сути, он способен лишь провести техническое обслуживание снятой с консервации техники, капитальный ремонт или модернизацию, причем за счет так называемого "каннибализма". О производстве новинок в больших количествах, что могло бы переломить ситуацию на фронте, речь вообще не идет.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что еще в прошлом году на полях сражений была ликвидирована основная техническая компонента российской армии.

"Эта армия выполнила свой план в 2022 году по денацификации и демилитаризации самой себя. Вот с этим они справились на все 100%", - добавил он в комментарии изданию.