Из-за дефицита боеприпасов РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году, - ISW
Неспособность оборонно-промышленного комплекса преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности войс РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что, согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная скорость артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года.
В отчете ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Ведь исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.
"РФ теперь должна перекидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - указывают специалисты.
В Институте изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, серьезно препятствуют проведению наступательных операций".
Ключевые выводы ISW:
- Министерство обороны РФ объявило 11 января, что начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов займет должность командующего оккупационными войсками в рамках масштабной перестановки российского командного состава для войны в Украине.
- Назначение Герасимова, вероятно, преследует цель поддержать намеченные решительные военные усилия России в 2023 году, вероятно, в форме возобновления наступательных операций.
- Повышение Герасимова и российского Минобороны над Суровикиным, фаворитом Пригожина и фракции силовиков, по всей вероятности, частично было политическим решением восстановить первенство российского Минобороны во внутренней борьбе за власть.
- Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать возможности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что возобновление российской наступательной операции со стороны Беларуси остается маловероятным.
- Российские войска не захватили Соледар, несмотря на недавнее продвижение.
- Сообщается, что президент РФ Владимир Путин тайно помиловал российских осужденных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер", потенциально еще больше позволяя наемникам действовать безнаказанно на фронте.
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки возле Сватового, а украинские войска продолжали контрнаступательные действия вблизи Кременной и наносили удары по тылам Луганской области.
- Российские войска вели наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска выводят ключевые активы и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за украинских ударов.
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