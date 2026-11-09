Атаки РФ привели к отключению электроэнергии в 12 областях: где ситуация самая сложная

Последствия новых ударов РФ по энергетике ощутили жители 12 областей. Больше повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя Министра энергетики Украины Артема Некрасова.

По его словам, россияне атаковали энергетические объекты в нескольких областях. По состоянию на утро обесточивание было зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Наибольшие повреждения получила энергетическая инфраструктура Днепропетровской и Киевской областей. Поэтому ситуация с электроснабжением в этих регионах остается самой сложной.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия российских ударов и как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение потребителям.