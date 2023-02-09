РФ с начала полномасштабной войны потеряла как минимум тысячу танков, - CNN

Российская армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла по меньшей мере 1000 танков. Такое количество может составлять половину всех боеспособных машин, имеюшихся у Москвы до начала вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно данным мониторинговой группы Oryx, которая собирает визуальные доказательства потерь военной техники в Украине, количество потерянных танков РФ в сочетании с захваченными или брошенными составляет не менее тысячи единиц.

Мониторщики отмечают, что 544 российских танка были захвачены украинскими войсками, 79 повреждены и 65 брошены. Данные не включают потери, которые Oryx не может визуально подтвердить.

По словам Якуба Яновского, военного аналитика мониторинговой группы, фактические потери РФ могут составить около 2000 танков.

"Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… так что есть большая вероятность, что Россия потеряла половину (своих) пригодных к использованию танков", - сказал он.

Кроме того, по подсчетам Oryx, 500 с лишним танков, захваченных Украиной полностью покрывают танковые потери ВСУ - около 459 единиц.