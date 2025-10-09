Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий престижную премию мира, выбрал лауреата до заключения сделки между Израилем и ХАМАС.

Об этом заявил пресс-секретарь Норвежского Нобелевского института Эрик Аасхайм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник (6 октября - ред.)", - рассказал Аасхайм.

По его словам, 6 октября были "внесены последние штрихи", но точная дата, когда Нобелевский комитет принимает свое решение, никогда не раскрывается.

Он объяснил, что до объявления имени лауреата в пятницу в 11:00 по киевскому времени (09:00 по Гринвичу) никаких дополнительных заседаний комитета не запланировано.

"В этом году будет лауреат", - заверил Аасхайм, отбросив слухи о том, что Нобелевский комитет может воздержаться от присуждения премии из-за геополитической ситуации.

Стоит заметить, что Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, обычно принимает решение за несколько дней или даже недель до официального объявления и собирается в последний раз в преддверии официального объявления.

Трамп неоднократно заявлял о том, что ему "удалось завершить семь войн" и он заслуживает Нобелевской премии мира.