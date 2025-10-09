ua en ru
Шансы Трампа снижаются? Лауреата Нобелевской премии мира выбрали до сделки по Газе

Норвегия, Четверг 09 октября 2025 18:10
Шансы Трампа снижаются? Лауреата Нобелевской премии мира выбрали до сделки по Газе Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий престижную премию мира, выбрал лауреата до заключения сделки между Израилем и ХАМАС.

Об этом заявил пресс-секретарь Норвежского Нобелевского института Эрик Аасхайм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник (6 октября - ред.)", - рассказал Аасхайм.

По его словам, 6 октября были "внесены последние штрихи", но точная дата, когда Нобелевский комитет принимает свое решение, никогда не раскрывается.

Он объяснил, что до объявления имени лауреата в пятницу в 11:00 по киевскому времени (09:00 по Гринвичу) никаких дополнительных заседаний комитета не запланировано.

"В этом году будет лауреат", - заверил Аасхайм, отбросив слухи о том, что Нобелевский комитет может воздержаться от присуждения премии из-за геополитической ситуации.

Стоит заметить, что Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, обычно принимает решение за несколько дней или даже недель до официального объявления и собирается в последний раз в преддверии официального объявления.

Трамп неоднократно заявлял о том, что ему "удалось завершить семь войн" и он заслуживает Нобелевской премии мира.

Сделка Израиля и ХАМАС

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по Сектору Газа. Он состоит из 20 пунктов.

Трамп представил план во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Глава израильского правительства поддержал такую инициативу.

В свою очередь боевики ХАМАС дали свой ответ только спустя несколько дней, но также согласились с некоторыми пунктами плана.

В ночь на 9 октября Трамп рассказал, что Израиль и ХАМАС уже подписали первый этап мирного плана.

Более детально об американской инициативе по Сектору Газа - в материале РБК-Украина.

ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Нобелевская премия Дональд Трамп Сектор Газа
