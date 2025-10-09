Норвезький Нобелівський комітет, який присуджує престижну премію миру, вибрав лауреата до укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це заявив прес-секретар Норвезького Нобелівського інституту Ерік Аасхайм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Останнє засідання Нобелівського комітету відбулося в понеділок (6 жовтня - ред.)", - розповів Аасхайм.

За його словами, 6 жовтня було "внесено останні штрихи", але точна дата, коли Нобелівський комітет ухвалює своє рішення, ніколи не розкривається.

Він пояснив, що до оголошення імені лауреата в п'ятницю об 11:00 за київським часом (09:00 за Гринвічем) жодних додаткових засідань комітету не заплановано.

"Цього року буде лауреат", - запевнив Аасгайм, відкинувши чутки про те, що Нобелівський комітет може утриматися від присудження премії через геополітичну ситуацію.

Варто зауважити, що Нобелівський комітет, який складається з п'яти членів, зазвичай ухвалює рішення за кілька днів або навіть тижнів до офіційного оголошення і збирається востаннє напередодні офіційного оголошення.

Трамп неодноразово заявляв про те, що йому "вдалося завершити сім воєн" і він заслуговує на Нобелівську премію миру.