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У Шанхаї зафіксували першу смерть від коронавіруса, всього загинули 54 людини

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 04:34
У Шанхаї зафіксували першу смерть від коронавіруса, всього загинули 54 людини
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Кількість інфікованих перевищила 1,7 тис. осіб

Число загиблих в результаті коронавіруса 2019-nCoV зросло до 54 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що кількість інфікованих збільшилася до 1,7 тис. людей.

"Уряд Китаю заявляє, що число загиблих від вірусу досягло 54 особи, понад 300 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Уряд Shanghai повідомило про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли число загиблих в результаті спалаху коронавіруса зросло до 42. Китай також оголосив про подальші транспортні обмеження. По всьому світу інфіковано понад 1400 осіб, більшість з яких знаходиться в Китаї.

Раніше повідомлялося, що голова КНР заявив, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються.

У китайському місті Ухань побудують другу спеціалізовану лікарню для хворих коронавірусом 2019-nCoV. Лікарню на 1,3 тис. місць планують добудувати приблизно за 15 днів

РБК-Україна писало, що в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV.

Спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії.

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