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Сі Цзіньпін заявив про "важку ситуацію" після 42 смерті від коронавіруса

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 01:51
Сі Цзіньпін заявив про "важку ситуацію" після 42 смерті від коронавіруса
Фото: Сі Цзіньпін (з відкритих джерел)

Число інфікованих перевищило 1,4 тис. осіб

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли число загиблих в результаті спалаху коронавіруса зросла до 42. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що Китай також оголосив про подальші транспортні обмеження.

По всьому світу інфіковано понад 1400 осіб, більшість з яких знаходиться в Китаї, тому Гонконг оголосив надзвичайну ситуацію з вірусами, відмовився від проведення свят і обмежив зв'язок з материковим Китаєм.

Раніше повідомлялося, що голова КНР заявив, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються.

За даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 людини. При цьому кількість летальних випадків не змінилося і складає 41.

Додамо, в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

РБК-Україна писало, що в китайському місті Ухань побудують другу спеціалізовану лікарню для хворих коронавірусом 2019-nCoV.

У Москві з готелю госпіталізували сім громадян Китаю В Ухані побудують другу лікарню для хворих коронавірусом
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