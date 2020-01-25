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В Ухані побудують другу лікарню для хворих коронавірусом

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 22:51
В Ухані побудують другу лікарню для хворих коронавірусом
Фото: будівництво лікарні в Ухані (twitter.com/njuguna_alvin)

Лікарню обіцяють побудувати за 15 днів

У китайському місті Ухань побудують другу спеціалізовану лікарню для хворих коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє газета People's Daily, China.

Повідомляється, що лікарню на 1,3 тис. місць планують добудувати приблизно за 15 днів.

Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, в якому почався спалах нового коронавірусу, побудують тимчасову лікарню для пацієнтів з цим вірусом.

Як повідомляється, будівництво лікарні, в якій буде тисяча ліжко-місць, планують завершити за десять днів. При цьому видання відзначає, що вже 3 лютого її планують здати в експлуатацію.

Нагадаємо, в Китаї число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1372 осіб. Повідомляється, що за даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 людина. При цьому кількість летальних випадків не змінилась і складає 41.

Спалах вірусу було вперше зафіксовано в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 41 людина. При цьому кількість хворих перевищила 1300 осіб. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді та інших країнах.

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