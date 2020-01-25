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Всі туристичні компанії Китаю повністю припиняють організацію турів

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 16:15
Всі туристичні компанії Китаю повністю припиняють організацію турів
Фото (twitter.com/XHNews)

Туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів

У Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку з коронавірусом 2019-nCoV. Про це в суботу повідомило Центральне телебачення Китаю.

Повідомляється, що туристичні групи, які вже перебувають у поїздці, можуть продовжити подорож у відповідності з договором, проте повинні приділити особливу увагу безпеці та здоров'ю туристів.

Крім того, у Пекіні призупинять рух автобусів, щоб попередити поширення коронавіруса з 26 січня. До цього влада Китаю закрила доступ в Ухань. Так, у місті припинили роботу метро, вокзал і аеропорт, міжміським автобусам заборонили проїзд через нього. Тепер щоб покинути місто, необхідно мати спеціальний пропуск. Крім того, виїзне автомобільне і залізничне сполучення закрили в китайському місті Хуанган.

Нагадаємо, в Китаї станом на зараз оголошено найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі здоров'ям населення, вже у 25 провінціях, містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах Китаю із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

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