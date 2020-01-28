У Шанхаї вчені почали розробку вакцини від нового коронавірусу

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Почалася розробка вакцини, яку можна виготовити швидше, ніж звичайну

У Шанхаї (Китай) вчені почали розробку мРНК-вакцини від коронавірусу, яку можна виготовити швидше, ніж звичайну. Про це повідомляє місцеве видання Paper.

Зокрема, госпіталь Дунфан при шанхайському університеті Тунцзі і китайська біотехнологічна компанія Stemirna затвердили проект по розробці вакцини.

Так, керівник проекту Лі Ханвень зазначив, що дослідники збираються синтезувати матричну рибонуклеїнової кислоту (мРНК) з декількома видами послідовностей різних антигенів. Потім за допомогою тестів вони відберуть ефективні антигени і на цій основі зможуть створити зразки профілактичної вакцини від вірусу 2019 nCoV протягом 40 днів.

Підкреслюється, що після створення зразків вакцини планується її випробування і схвалення.

Додамо також, термін виготовлення традиційних вакцин занадто довгий, якщо говорити про коронавіруси. Наприклад, на створення вакцини на основі реорганізованих білків йде п'ять-шість місяців. А ось мРНК-вакцина може бути виготовлена ​​у більш короткий термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клінічні випробування вакцин проти нового коронавірусу, який влучив у Китай і поширився за його межі, можуть бути проведені влітку.

Як писало РБК-Україна, від спалаху коронавірусу померли 106 осіб, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Додамо також, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавірусу на світовому рівні.