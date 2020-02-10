ЄС евакуював з Уханя понад 550 громадян через сплеск коронавірусу

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Також ЄС виділив 10 мільйонів євро в рамках програми Horizon 2020 для дослідження коронавірусу

Після сплеску захворювання на коронавірус у Китаї Європейський союз уже евакуював із китайського міста Ухань 558 людей, включаючи 447 громадян ЄС. Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Комісії.

Єврокомісія через Механізм цивільного захисту бере участь у фінансуванні транспортування громадян ЄС із Великобританії далі до країн ЄС, включаючи Австрію, Бельгію, Данію, Францію, Німеччину, Грецію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Румунію та Швецію.

Крім того, ЄС виділив 10 мільйонів євро в рамках програми Horizon 2020 для дослідження коронавірусу та для розробки засобів протидії, включаючи створення вакцини.

Нагадаємо, сьогодні Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

Також повідомлялося, що кількість українців, заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, може зрости.