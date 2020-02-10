У Британії закрили лікарню після виявлення коронавірусу у доктора

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Лікар раніше займався лікуванням інфікованого коронавірусом в Брайтоні

У британському місті Брайтон закрили місцеву лікарню після того, як місцевий лікар дав позитивний результат на наявність нового коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що доктор раніше займався лікуванням британця, біля якого тиждень тому в Брайтоні зафіксували новий вірус.

"На жаль, будівлю довелося закрити через термінової оперативної гігієни і безпеки", - повідомили в медцентрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великобританії був зафіксований восьмий випадок захворювання новим коронавірусом. Чотири нових пацієнта з коронавірусом контактували з британським бізнесменом з Брайтона, який раніше у Франції заразив трьох громадян Великобританії.

Також РБК-Україна писало, що після сплеску захворювання коронавірусом в Китаї Європейський союз евакуював з китайського міста Ухань 558 осіб, включаючи 447 громадян ЄС. Також ЄС виділив 10 мільйонів євро в рамках програми Horizon 2020 для дослідження коронавірусу.

Зазначимо, станом на 10 лютого, від китайського коронавірусу 2019-nCoV померли 910 чоловік. Всього в світі зафіксовано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції.