От экономики до строительства: какие новые программы предлагает студентам Львовская политехника
Львовская политехника расширяет образовательные возможности. Студентам, в частности, предлагают новые междисциплинарные программы, которые позволяют получать сразу несколько специальностей.
Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.
Какие образовательные программы появились в вузе
Эксперт рассказала, что университет "расширяет образовательные возможности".
"Мы предлагаем новые междисциплинарные программы, которые позволяют получать сразу несколько специальностей", - добавила Шаховская.
Она объяснила, что речь идет, в частности, про "сочетание химии, экологии или наук о Земле с компьютерными науками", а также программы, "связанные с цифровой экономикой".
"Ожидается, что они будут популярными среди поступающих", - констатировала руководительница вуза.
В течение 2024-25 учебного года во Львовской политехнике, по ее словам, ввели такие новые образовательные программы первого (бакалаврского) уровня высшего образования:
- "Экономическая безопасность государства" и "Аналитика и прогнозирование национальной безопасности" по специальности "Национальная безопасность";
- "Функциональность железнодорожного транспорта" по специальности "Железнодорожный транспорт";
- "Маркетинг и бизнес-аналитика" по специальности "Маркетинг";
- "Финансы бизнеса" по специальности "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";
- "Среднее образование" (по предметным специальностям);
- "Среднее образование (математика)", "Компьютерная математика и анализ данных по специальности Е5;
- "Математика", "Компьютерные науки" (Системы виртуальной реальности) по специальности F3 и некоторые другие.
Также для второго (магистерского) уровня высшего образования, в университете появились:
- "Менеджмент пространственного развития" и "Управление экспортно-импортной и таможенной деятельностью" по специальности "Менеджмент";
- "Международное право" по специальности "Международное право";
- "Энергоэффективные здания и инженерные системы" по специальности "Строительство и гражданская инженерия ОНП";
- "Геоконсалтинг и мониторинг земли" по специальности "Науки о земле" и другие.
"Ввели также 1 образовательно-научную программу третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования - "Медиа и коммуникационные студии" по специальности "Журналистика", - подытожила Шаховская.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие новые программы появились во Львовской политехнике из-за войны.
Кроме того, мы объясняли, почему украинцам лучше не учиться за границей сразу после школы.
Читайте также, как во Львовской политехнике помогают выпускникам искать работу.