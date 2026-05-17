72% находят сразу: как во Львовской политехнике помогают выпускникам искать работу

09:26 17.05.2026 Вс
Университет сотрудничает с более 200 крупными компаниями. Какие рыночные гиганты ждут новых кадров?
В прошлом году более 12 тысяч студентов Львовской политехники прошли практику (фото: lpnu.ua)
Львовская политехника системно интегрирует образовательный процесс с рынком труда, адаптируя обучение к запросам работодателей. По состоянию на декабрь 2025 года университет реализует более 200 меморандумов о сотрудничестве с предприятиями и учреждениями.

Об этом в интревью РБК-Украина рассказала ректор университета Наталья Шаховская.

Главное:

  • 72% выпускников-магистров подтвердили свое трудоустройство в течение года после выпуска;
  • Более 12 тысяч студентов в 2025-м прошли практику, из них 69% - непосредственно на предприятиях;
  • Университет сотрудничает с более 200 крупными компаниями, среди которых Boeing, SoftServe и PwC;
  • На ресурсах заведения доступны более 450 актуальных вакансий от работодателей.

О мониторинге рынка и первой работе

По словам ректора, заведение не просто готовит специалистов, а постоянно отслеживает их дальнейшую судьбу на рынке труда.

"Мы постоянно интегрируем образовательный процесс с рынком труда. Мониторим рынок, анализируем динамику спроса на специалистов по отраслям и специальностям. В университете ежегодно анализируют, как устроились выпускники. Доля магистров 2024 года, которые подтвердили трудоустройство по состоянию на ноябрь 2025-го, составляет 72%", - говорит Наталья Шаховская.

Практика как билет в профессию

Одним из ключевых инструментов подготовки является массовое привлечение студентов к реальной работе еще во время учебы. В течение года университет заключил более 5000 краткосрочных договоров о практике.

"В 2025 году практику прошли 12 029 студентов, причем почти 70% из них - непосредственно на предприятиях. Часто такой опыт становится основой для будущего трудоустройства выпускников и для налаживания длительного сотрудничества университета с работодателями", - подчеркнула ректор.

Сотрудничество с международными гигантами

Несмотря на военные вызовы, университет внедряет новые форматы работы с партнерами. В частности, речь идет о привлечении мировых корпораций к обновлению технической базы.

"При поддержке корпорации Boeing проведен цикл семинаров и оборудована лаборатория симуляционным тренажером для повышения профессионального уровня технических специалистов", - рассказала Шаховская.

Сейчас Отдел трудоустройства предлагает студентам более 450 актуальных вакансий. В 2025 году к мероприятиям заведения присоединились лидеры рынка: SoftServe, GlobalLogic, OKKO, "Райффайзен Банк", PwC и KPMG.

Студенты также посещают специализированные семинары в центре занятости и городском совете для лучшей адаптации к требованиям бизнеса.

Читайте также о том, что недавно опубликовали рейтинг украинских университетов по показателям Scopus 2026 года. Лидером в очередной раз стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Ранее мы делились рейтингом вузов с самым высоким проходным баллом. Для поступления там нужно иметь результаты НМТ от 140+.

