Российские государственные энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" замешаны у вывезении украинских детей в РФ и попытках их перевоспитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные анализа Ельского университета и ЦПД.

По данным исследователей, более 2 тысяч детей из Донетчины, Луганщины и Запорожской области были перевезены в лагеря в России и оккупированном Крыму.

Часть этих лагерей принадлежала структурам "Газпрома" или была связана с ним, а "Роснефть" способствовала отправке детей через собственные профсоюзные программы.

Оказалось, что компании финансировали поездки через специальные ваучеры, позволяющие детям попадать в лагеря с программами идеологического воздействия.

При этом часть таких перемещений происходила без должного согласия родителей. Это разрушает оправдание пропаганды об "эвакуации" или "оздоровлении» детей".

Издание напоминает, что принудительное перемещение детей с оккупированных территорий и их дальнейшее "перевоспитание" является военным преступлением, которое уже зафиксировано международными институтами, в частности, Международным уголовным судом.

Новые доказательства лишь усиливают понимание масштаба: централизованная государственная политика, направленная на изменение идентичности украинских детей, и для ее реализации используются ресурсы крупных корпораций.