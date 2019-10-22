"Шахтар" врятувався від поразки у матчі Ліги чемпіонів з загребським "Динамо"

Фото: "Шахтар" - "Динамо" Загреб (twitter.com/fcshakhtar)

Команди сильнішого не виявили

Донецький "Шахтар" і загребське "Динамо" не виявили сильнішого в матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком - 2:2.

Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Рахунок на 16 хвилині відкрив Євген Коноплянка, якому асистував Марлос. Менш ніж за 10 хвилин гості відновили рівновагу завдяки голу Даніеля Ольмо з передачі Міслава Оршіча.

В середині другого тайму Оршіч вивів хорватський клуб вперед, реалізувавши пенальті. Під час розіграшу кутового загребсого клубу воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов чогось схопив суперника і повалив того на газон, попутно впавши і сам. Арбітр вказав на 11-метровий, а після перегляду VAR переконався в правильності цього рішення. Врятувати "Шахтар" від поразки вдалося Додо на 75 хвилині з пасу Алана Патріка.

"Динамо" і "Шахтар" продовжують ділити 2-3 місця в групі з 4 очками. Лідирує "Манчестер Сіті", якому сьогодні належить зустрітися з "Аталантою".

Нагадаємо, Україна залишилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).