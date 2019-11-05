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"Шахтар" відправився на матч із загребським "Динамо" без Коноплянки і Соломона

Новини » Спорт     05.11.2019 - 12:11
"Шахтар" відправився на матч із загребським "Динамо" без Коноплянки і Соломона

Луїш Каштру взяв з собою до столиці Хорватії 20 гравців

Донецький "Шахтар" вилетів у Хорватію на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо". Про це інформує прес-служба клубу.

На гру відправились 20 футболістів. В Україні залишилися травмовані Євген Коноплянка та Манор Соломон.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв з собою в Хорватію наступних виконавців:

Воротарі: П'ятов, Шевченко, Трубін
Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі
Півзахисники: Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентіньо
Нападники: Мораес, Сікан

Сам матч "Динамо" Загреб - "Шахтар" відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом. У цій грі визначиться головний претендент на другу путівку в плей-офф. Нагадаємо, в Харкові команди розійшлися бойовою нічиєю 2:2.

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