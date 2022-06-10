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Скрипник змінив "Зорю" на іншого учасника єврокубків від УПЛ

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Полтава, П'ятниця 10 червня 2022 10:35
Скрипник змінив "Зорю" на іншого учасника єврокубків від УПЛ Фото: Віктор Скрипник (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" домовилася про співпрацю з головним тренером луганської "Зорі" Віктором Скрипником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

52-річний фахівець почне працювати на чолі "зелено-білих" 1 липня. Тривалість та інші деталі угоди тренера з полтавцями наразі залишаються невідомими.

Скрипник займе посаду, що стала вакантною після відставки Юрія Максимова. Останній врятував "Ворсклу" від вильоту в сезоні 2019/20 і двічі поспіль вивів полтавців у єврокубки. У новому сезоні "Зоря" і "Ворскла" зіграють у кваліфікації Ліги конференцій.

Тренерську кар'єру Віктор Скрипник розпочав у бременському "Вердері". Там він пройшов шлях від тренера юнацьких команд до керманича основи. У 2018-2019 рр. фахівець працював із латвійською "Ригою", звідки й перебрався у "Зорю" в червні 2019-го.

На чолі луганців Скрипник провів три сезони. У перших двох кампаніях "Зоря" під його керівництвом фінішувала третьою, а в достроково завершеному сезоні 2021/22 стала четвертою. У фіналі Кубка України-2021 команда Скрипника поступилася "Динамо" (0:1).

Нагадаємо, що екс-керманич "Мілана" Гаттузо підписав із "Валенсією" 2-річний контракт.

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Ворскла Заря Виктор Скрипник
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