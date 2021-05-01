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"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" і наблизився до срібла

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 19:35
"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" і наблизився до срібла Фото: Шахтар обіграв Дніпро-1 (shakhtar.com)
Автор: Дмитро Левицький

"Шахтар" переміг "Дніпро-1" з рахунком 2:1. Команда Луїша Каштру наблизилася до срібла української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Перший тайм матчу виявився для "гірників" одним із найкращих у календарному році. "Шахтар" домінував над "Дніпром-1" та створив відчутну кількість гольових епізодів, два з яких успішно втілив. На такий розклад ситуації могло вплинути те, що "дніпряни" вийшли на поле без обох основних опорників.

У другому таймі "Дніпро-1" спробувало відігратися, але "Шахтар" контролював ситуацію, хоча перед фінальним свистком "гірники" все ж пропустили м'яч у свої ворота, тому матч закінчився з рахунком 2:1.

Перемога в цьому матчі наблизила "Шахтар" до другого місця в УПЛ. Наразі він має 48 очок.

&quot;Шахтар&quot; обіграв &quot;Дніпро-1&quot; і наблизився до срібла

Нагадаємо, минулої неділі "Шахтар" всуху програв "Олександрії". Матч завершився з рахунком 0:2.

Додамо, минулої неділі "Динамо", перемігши всуху "Інгулець", змогло достроково оформити чемпіонство УПЛ.

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