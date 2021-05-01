ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к серебру

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 19:35
"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к серебру Фото: Шахтер обыграл Днепр-1 (shakhtar.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1. Команда Луиша Каштру приблизилась к серебру украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Первый тайм матча оказался для "горняков" одним из лучших в календарном году. "Шахтер" доминировал над "Днепром-1" и создал ощутимое количество голевых эпизодов, два из которых успешно воплотил. На такой расклад ситуации могло повлиять то, что "днепряне" вышли на поле без двух основных опорников.

Во втором тайме "Днепр-1" попытался отыграться, но "Шахтер" контролировал ситуацию, хотя перед финальным свистком "горняки" все же пропустили мяч в свои ворота, поэтому матч закончился со счетом 2:1.

Победа в этом матче приблизила "Шахтер" ко второму месту в УПЛ. Сейчас у него 48 очков.

&quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Днепр-1&quot; и приблизился к серебру

Напомним, в минувшее воскресенье "Шахтер" всухую проиграл "Александрии". Матч завершился со счетом 0:2.

Добавим, в минувшее воскресенье "Динамо", победив всухую "Ингулец", смогло досрочно оформить чемпионство УПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Шахтер спорт Днепр-1 УПЛ Футбол
NEWS
Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России
Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии