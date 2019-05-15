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Шахтар - Інгулець: анонс матчу

Новини » Спорт    15.05.2019 - 11:51
Шахтар - Інгулець: анонс матчу
Фото: "Шахтар" - "Інгулець" (facebook.com/uanationalcup)

Готуємося до фінального двобою Кубка України

Донецький "Шахтар" зіграє проти команди з Першої ліги "Інгульця" в фіналі Кубка України. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 2". Букмекери вважають "гірників" очевидним фаворитом матчу. Поєдинок обслуговуватиме арбітр з Києва.

15 травня 21:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

 

12-разовий володар Кубка "Шахтар" зіграє з командою, яка вперше забралася так далеко - "Інгулець" з смт Петрового Кіровоградської області. Раніше в фіналі ніколи не було представника Першої ліги.

Підопічні Сергія Лавриненка виступають у другій за рангом футбольній лізі в Україні. Їхнім найкращим досягненням є 4 місце минулого сезону, в нинішньому ж чемпіонаті Першої ліги після 25 матчів "жовто-червоні" розташовуються на 7 рядку таблиці. Кращим бомбардиром команди є Олександр Акименко з 10 м'ячами в активі.

На шляху до фіналу "Інгулець" залишив за бортом Кубка трьох представників Прем'єр-ліги - "Маріуполь", "Карпати" і "Зорю". "Шахтар" у 1/8 фіналу переміг "Олімпік", у чвертьфіналі в серії пенальті вибив "Динамо", а у півфіналі - "Дніпро-1".

Для "гірників" цей фінальний поєдинок стане 19. "Шахтар" брав цей трофей 3 сезони поспіль (20162017, 2018).

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