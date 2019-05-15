Шахтер - Ингулец: анонс матча

Фото: "Шахтер" - "Ингулец" (facebook.com/uanationalcup)

Готовимся к финальному поединку Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" сыграет против команды из Первой лиги "Ингульца" в финале Кубка Украины. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 2". Букмекеры считают "горняков" очевидным фаворитом матча. Поединок обслужит арбитр из Киева.

15 мая 21:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

12-кратный обладатель Кубка "Шахтер" сыграет с командой, впервые забравшейся так далеко - "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области. Ранее в финале никогда не было представителя Первой лиги.

Подопечные Сергея Лавриненко выступают во второй по рангу футбольной лиге в Украине. Их лучшим достижением является 4 место прошлого сезона, в нынешнем же чемпионате Первой лиги после 25 матчей "желто-красные" располагаются на 7 строке таблицы. Лучшим бомбардиром команды является Александр Акименко с 10 мячами в активе.

На пути к финалу "Ингулец" оставил за бортом Кубка трех представителей Премьер-лиги - "Мариуполь", "Карпаты" и "Зарю". "Шахтер" в 1/8 финала победил "Олимпик", в четвертьфинале в серии пенальти выбил "Динамо", а в полуфинале - "Днепр-1".

Для "горняков" этот финальный поединок станет 19. "Шахтер" брал этот трофей 3 сезона подряд (2016, 2017, 2018).