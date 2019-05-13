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Призначено арбітра на фінал Кубка України між "Шахтарем" та "Інгульцем"

Новини » Спорт    13.05.2019 - 14:21
Призначено арбітра на фінал Кубка України між "Шахтарем" та "Інгульцем"
Фото: трофей Кубка України (facebook.com/uanationalcup)

Представлені офіційні особи вирішального матчу

Арбітр Євген Арановський (Київ) призначений головним суддею фінального матчу Кубка України сезону 2018/19 між "Шахтарем" (Донецьк) та "Інгульцем" (Петрове). Відповідне рішення ухвалили комітети Федерації футболу України, повідомляється на сайті організації.

Асистентами головного судді в поєдинку будуть також кияни Сергій Приступа та Євген Петраков. Четвертий арбітр - Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Фінальна зустріч відбудеться в середу, 15 травня, на стадіоні "Славутич Арена" в Запоріжжі. Стартовий свисток пролунає о 21:00.

Нагадаємо, вперше в історії Кубка України в фіналі зіграє представник Першої ліги.

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