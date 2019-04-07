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"Шахтар" в серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України

Новини » Спорт    07.04.2019 - 20:02
"Шахтар" в серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

"Гірники" вийшли в півфінал турніру

Останніми путівку в півфінал Кубка України розігрували донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Зустріч пройшла в Харкові на ОСК "Металіст" і завершилася перемогою помаранчево-чорних в серії післяматчевих пенальті.

Першими рахунок у матчі відкрили кияни: не даючи пробити Вербичу, Болбат виніс м'яч зі штрафної, Гармаш першим дотиком підробив, а другим пробив під ближню штангу. "Шахтар" відповів на 57 хвилині, коли Тайсон підкараулив помилку Кадара, викотив м'яч у центр штрафного, звідки Мораес без проблем пробив Бойко - 1:1.

Додатковий час суперники провели обачно і без ризику. У підсумку все вирішилося в серії пенальті, де героєм став Андрій Пятов: він відбив спроби Миколенко і Шепелєва, а переможним став удар Віктора Коваленко.

4:3 - "Шахтар" виграє у "Динамо" в серії пенальті й виходить до півфіналу Кубка України. Раніше в півфінал Кубка України вийшли "Інгулець", "Зоря", і "Дніпро-1".

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